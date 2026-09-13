Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen su Red Bull e a Lando Norris su McLaren.

Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, quinta l'altra Mercedes di George Russell. Ritirato dopo pochi giri l'altro pilota di Maranello, Lewis Hamilton, per un problema ai freni.

«È stata una gara molto difficile, non lineare. Ho cercato di gestire le gomme, è sempre bello vincere ma oggi la vittoria la meritava Lando (Norris, sfavorito da una Virtual safety car mentre era in testa, ndr). Con la gomma hard alla fine abbiamo continuato a spingere. È stato un weekend incredibile, non vediamo l'ora di tornare», ha detto Antonelli dopo la vittoria.

Il ventenne bolognese allunga ulteriormente nella classifica piloti, portandosi a quota 292 punti, con 81 lunghezze di vantaggio sul compagno di squadra Russell, che sale a 211. Resta fermo a quota 191, invece, Lewis Hamilton. «Devo continuare a spingere gara dopo gara cercando di fare il mio meglio, poi vedremo quale sarà il risultato a fine anno senza pensare alla classifica», commenta Antonelli.