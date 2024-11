Polito al lavoro anche nel primo giorno di ritiro. Il direttore sportivo del Catanzaro, dopo aver concluso per i primi cinque colpi di mercato, continua la rivoluzione in casa giallorossa. Il ds, infatti, è in trattativa con il Benevento per Ilias Koutsupias.

Centrocampista greco classe 2001 nella scorsa stagione al Bari, ma di proprietà del Benevento è reduce da un infortunio al crociato rimediato in questa stagione. Un colpo importante per la mediana di Caserta, che lo ha già allenato a Benevento due stagioni fa. Non solo, arrivato in Italia nel 2020, fu Vincenzo Vivarini, ex tecnico delle Aquile, a lanciarlo in Serie B. Koutsoupias nella scorsa stagione segnò anche una doppietta al Catanzaro. Era il 24 settembre 2023 e il greco fu protagonista del 2-2 tra i pugliesi e i giallorossi.

Parti al lavoro per prelevarlo dai sanniti a titolo definitivo: la proposta del Catanzaro è quella di un biennale con opzione per un altro anno. Il tutto a testimonianza di come il rinnovato progetto tecnico dei giallorossi sia solo nella sua fase embrionale.