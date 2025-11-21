Inarrestabile Noemi Canino. Dopo il bronzo conquistato ieri nella 4x100 stile libero, la nuotatrice lametina della Kairos Nuoto torna protagonista alle Deaflympics 2025, le prestigiose Olimpiadi per atleti sordi in corso in Giappone. Questa volta il metallo è ancora più prezioso: la staffetta 4x200 stile libero femminile, con il team azzurro FSSI composto anche da Jessica Diddoro, Gaia Maragno, Viola Scotto di Carlo e Chiara Somenzi, ha trionfato centrando una splendida medaglia d’oro.

Una gara entusiasmante, che ha visto l’Italia imporsi con personalità e determinazione, confermando la crescita delle atlete azzurre e la qualità del lavoro svolto negli ultimi mesi. Per Noemi Canino si tratta di un risultato straordinario che corona un percorso fatto di sacrifici e allenamenti intensi, sostenuti passo dopo passo dai suoi tecnici, Vanni Celano e Francesco Strangis.