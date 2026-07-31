La Giunta regionale del Coni Calabria esprime apprezzamento per l'incremento della dotazione finanziaria destinata al bando regionale per le manifestazioni sportive 2026, portata da 3,5 a 4,6 milioni di euro. L'aumento delle risorse consentirà di finanziare tutte le 214 proposte progettuali che hanno raggiunto la soglia minima di valutazione.

Secondo quanto comunica il Coni Calabria, i contributi sosterranno 27 grandi eventi sportivi, 16 manifestazioni nazionali promosse dai comitati territoriali, 95 manifestazioni interregionali e 76 manifestazioni regionali, ampliando così la platea delle iniziative che potranno essere realizzate sul territorio. L'organismo sportivo evidenzia inoltre il forte incremento delle domande presentate: nel 2026 sono state 486, a fronte delle 220 registrate nell'annualità precedente. Un dato che, secondo il CONI Calabria, testimonia la crescente fiducia del movimento sportivo regionale nelle opportunità offerte dalla programmazione condivisa con la Regione.

Il presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti, ha espresso «vivo compiacimento» per il risultato raggiunto, ringraziando il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e l'assessore all'Istruzione, Sport e Politiche per i Giovani, Eulalia Micheli, «per la sensibilità dimostrata nei confronti del movimento sportivo calabrese».

Per Scopelliti, l'incremento delle risorse rappresenta «un segnale concreto di attenzione verso il mondo dello sport». Il finanziamento di tutte le progettualità ritenute idonee, ha aggiunto, riconosce il lavoro di associazioni, società sportive, federazioni, enti di promozione e comitati territoriali, contribuendo al rafforzamento del calendario delle manifestazioni sportive in Calabria e generando ricadute non solo sul piano sportivo, ma anche su quello sociale, educativo, turistico ed economico. Il Coni Calabria rinnova infine la disponibilità a collaborare con la Regione, le amministrazioni comunali e gli altri soggetti del sistema sportivo affinché gli eventi finanziati diventino occasioni di crescita, partecipazione e promozione dell'immagine della Calabria a livello nazionale e internazionale.