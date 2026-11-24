Antonini e Pecorino indirizzano la gara già nel primo tempo, il neoentrato Ruggero firma il tris in avvio di ripresa. Inutile la prodezza di Maistro per le Vespe. Le Aquile salgono a quota 12 e ritrovano fiducia nella corsa alla salvezza

La cura Mignani funziona. Dopo aver travolto la capolista Palermo al Ceravolo, il Catanzaro si ripete al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, conquistando la seconda vittoria consecutiva sotto la guida del tecnico genovese. Sei punti in pochi giorni che consentono alle Aquile di salire a quota 12, abbandonare l'ultimo posto in classifica e guardare con rinnovato ottimismo al prosieguo del campionato. I giallorossi ritrovano continuità, concretezza e, soprattutto, la consapevolezza dei propri mezzi. La strada verso la salvezza è ancora lunga, ma il Catanzaro sembra aver finalmente imboccato quella giusta.

Una prova di maturità quella offerta dagli uomini di Mignani, capaci di sbloccare una partita inizialmente equilibrata con Antonini e di indirizzarla sui binari giusti grazie alla splendida punizione di Pecorino allo scadere del primo tempo. In apertura di ripresa, il neoentrato Ruggero firma il tris, mentre la prodezza di Maistro riaccende le speranze delle Vespe. Un Catanzaro cinico, concreto e capace di sfruttare al meglio le situazioni da calcio piazzato, confermando i segnali di crescita già emersi nella sfida contro il Palermo.

Primo tempo

1' – Si parte. È la Juve Stabia a giocare il primo pallone della gara.

9' – Dopo una prima fase di studio tra le due squadre, ci prova la Juve Stabia: Di Nardo controlla il pallone al limite dell'area e calcia, ma la conclusione termina alta sopra la traversa.

15' – Prima occasione per il Catanzaro: Franky Tchaouna serve Giovane, che colpisce di testa nel cuore dell'area di rigore. La conclusione è però debole e Vukovic blocca senza difficoltà.

16' – Immediata la risposta della Juve Stabia con un'azione fotocopia di quella del Catanzaro: Maistro serve Di Nardo, che colpisce di testa. La conclusione, più potente rispetto a quella di Giovane, viene però neutralizzata da Pigliacelli.

26' – Ammonito Pecorino, primo cartellino giallo della gara. Partita piuttosto bloccata in questa fase, caratterizzata da numerosi contrasti a centrocampo e poche occasioni da rete.

27' – Ammonito Battistella. Primo cartellino giallo anche per la Juve Stabia.

28' – Catanzaro in gol con Antonini. Punizione battuta dalla destra da Petriccione verso il cuore dell'area di rigore: dopo una serie di batti e ribatti, il pallone arriva tra i piedi del difensore giallorosso che, a porta spalancata, non sbaglia. Si attende però l'esito di un check del Var per la convalida della rete.

30' – Gol convalidato. Dopo due minuti di attesa, il check del Var conferma la regolarità della rete di Antonini. Il Catanzaro è in vantaggio al Romeo Menti: 0-1.

34' – Buona azione del Catanzaro con Franck Tchaouna, che trova un bello spunto nei pressi del lato corto dell'area di rigore e serve Pecorino. L'attaccante giallorosso calcia di prima intenzione, ma la conclusione viene deviata in calcio d'angolo.

36' – Ci provano le Vespe con Maistro, che lascia partire una conclusione dai pressi del limite dell'area di rigore. Il pallone termina di poco sopra la traversa.

41' – Ammonito Frosinini. Secondo cartellino giallo per il Catanzaro dopo quello rimediato da Pecorino.

42' – Gol annullato alla Juve Stabia. Sugli sviluppi della punizione conseguente al fallo di Frosinini, Di Nardo è il primo a colpire, ma si trova già in posizione di fuorigioco. Sulla miracolosa respinta di Pigliacelli, Buglio gonfia la rete, ma è tutto inutile: il successivo check del Var conferma la posizione irregolare dell'attaccante delle Vespe. Il Catanzaro resta in vantaggio.

45' – Concessi tre minuti di recupero.

45'+3 – Ammonito Bellich, che ferma Candela lanciato in un pericoloso contropiede giallorosso. Calcio di punizione dal limite dell'area per il Catanzaro, ultima opportunità prima dell'intervallo.

45'+5 – Raddoppio del Catanzaro con Pecorino. L'attaccante giallorosso calcia direttamente in porta su punizione dal limite dell'area, lasciando partire una potente conclusione di sinistro. Vukovic riesce a toccare il pallone, ma non può impedirgli di finire in rete. Subito dopo arriva il duplice fischio dell'arbitro: il Catanzaro va negli spogliatoi in vantaggio per 2-0.

Secondo tempo

46' – Al via la ripresa, con il Catanzaro a giocare il primo pallone. Un cambio tra le fila giallorosse durante l'intervallo: Mignani inserisce Ruggero al posto di Frosinini, già ammonito nel corso del primo tempo.

47' – Subito pericolosa la Juve Stabia con Sibilli, che fa tutto bene in area di rigore, ma il suo cross rasoterra non viene intercettato da nessuno dei compagni e attraversa tutta l'area giallorossa.

48' – Catanzaro ancora in gol con Ruggero. Sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Petriccione, il difensore giallorosso, appena entrato, anticipa Vukovic di testa e insacca. I due, però, si scontrano nell'occasione, scatenando le proteste dei padroni di casa. È in corso un check del Var per valutare la regolarità della rete.

51' – Gol convalidato. Dopo tre minuti di attesa, il check del Var conferma la regolarità della rete di Ruggero. Il Catanzaro cala il tris al Romeo Menti: 0-3.

53' – Ancora Catanzaro in avanti con Franck Tchaouna, che prova la conclusione dal limite dell'area di rigore. Il pallone termina di poco a lato.

54' – Triplo cambio per la Juve Stabia: De Giorgio richiama in panchina Buglio, Sibilli e Battistella, inserendo rispettivamente Candellone, Fernandes e Artioli.

63' – Secondo cambio per il Catanzaro: Mignani inserisce Koffi al posto di Pecorino, autore della rete del momentaneo 2-0.

67' – Maistro calcia una punizione dalla sinistra direttamente verso la porta giallorossa. Di Nardo prova a trovare la deviazione, senza riuscirci, e Pigliacelli respinge la conclusione con un tuffo plastico.

68' – Quarto cambio per la Juve Stabia: esce Perin, entra Ricciardi.

71' – Occasione per la Juve Stabia con Candellone, che non approfitta di un errore della difesa giallorossa: sugli sviluppi di una respinta imprecisa, l'attaccante delle Vespe calcia da dentro l'area di rigore, spedendo il pallone alto sopra la traversa.

72' – Doppio cambio per il Catanzaro: Mignani richiama in panchina Franck Tchaouna e Giovane, inserendo rispettivamente Iemmello e Alesi.

73' – La Juve Stabia accorcia le distanze con Maistro. Lampo del centrocampista delle Vespe, che dal limite dell'area lascia partire un destro chirurgico, trafiggendo Pigliacelli. Una rete di pregevole fattura che porta il risultato sull'1-3.

74' – Ammonito Alesi. Terzo cartellino giallo per il Catanzaro, dopo quelli rimediati da Pecorino e Frosinini.

79' – Ultimo cambio per il Catanzaro: Mignani inserisce Mosti al posto di Franky Tchaouna.

80' – Ci prova Di Nardo da dentro l'area di rigore, ma la conclusione è centrale e debole. Pigliacelli blocca senza difficoltà.

85' – Juve Stabia vicina alla rete del 2-3 con Artioli, che conclude da dentro l'area di rigore. Decisivo l'intervento di Ruggero, che salva il Catanzaro a pochi passi dalla linea di porta.

89' – Nel momento di maggiore pressione delle Vespe, il Catanzaro ha l'occasione per chiudere definitivamente la partita in contropiede. Mosti, ex di turno, arriva alla conclusione da dentro l'area di rigore, ma colpisce malissimo il pallone, sprecando una ghiotta opportunità.

90' – Concessi cinque minuti di recupero.

90'+2 – Ammonito Candela. Quarto cartellino giallo per il Catanzaro.

90'+5 – Non accade più nulla di rilevante durante il recupero. Arriva il triplice fischio: il Catanzaro espugna il Romeo Menti di Castellammare di Stabia imponendosi per 3-1 e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato.

Il tabellino

Juve Stabia-Catanzaro 1-3 (0-2 p.t.)

Juve Stabia: Vukovic, Battistella (54' Artioli), Bellich, Buglio (54' Candellone), Di Nardo, Pierobon, Perin (68' Ricciardi), Sibilli (54' Fernandes), Maistro, Bettella, Maggioni. A disposizione: Vismara, Baldi, Piscopo, Karic, Caccavo, Kumi, Scuderi, Gallea. All. De Giorgio.

Catanzaro: Pigliacelli, Imperiale, Antonini, Petriccione, Giovane (72' Alesi), Franck Tchaouna (72' Iemmello), Candela, Franky Tchaouna (79' Mosti), Pecorino (63' Koffi), Frosinini (46' Ruggero), Dorval. A disposizione: Marietta, Buso, Garnica, Verrengia, Di Francesco, D'Alessandro, Arditi. All. Mignani.

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini.

Assistenti: Federico Fontani di Siena e Marco Trinchieri di Milano.

Quarto ufficiale: Aleandro Ruben Arena di Torre del Greco.

Var: Francesco Meraviglia di Prato.

Avar: Giacomo Paganessi di Bergamo.

Marcatori: 28' Antonini (C), 45'+5 Pecorino (C), 48' Ruggero (C), 73' Maistro (JS).

Ammoniti: 26' Pecorino (C), 27' Battistella (JS), 41' Frosinini (C), 45'+3 Bellich (JS), 74' Alesi (C).

Espulsi: nessuno.

Recupero: 3' p.t., 5' s.t.

Note: al 42' annullata dopo il check del Var una rete di Buglio per fuorigioco di Di Nardo.