Soddisfazioni per il pilota calabrese, di Cariati, Antonio Fuoco, protagonista con la Ferrari nel campionato Mondiale Endurance (FIA World Endurance Championship 2025). La scuderia di Maranello ha infatti conquistato i titoli mondiali costruttori e piloti a 53 anni dall’ultimo successo assoluto nell’endurance.

L’ultima gara della stagione, l’8 Ore del Bahrain, ha visto l’equipaggio della 499P numero 51, formato da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, vincere il Mondiale piloti, mentre la 499P numero 50, con Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, ha conquistato il terzo gradino del podio. La vettura gemella numero 83 ha chiuso quinta, completando il dominio Ferrari.

«Questo è stato un weekend perfetto – ha commentato Fuoco – tutta la squadra ha lavorato incredibilmente. Nonostante la pressione, abbiamo dato il massimo senza errori, dimostrando coesione e forza».

Si tratta del 24esimo titolo mondiale per Ferrari nell’endurance, il nono assoluto e il primo titolo piloti nella top class dal ritorno della casa di Maranello nel 2023. «Un traguardo che ci riempie di orgoglio e rappresenta il coronamento di un percorso iniziato nel 2022 – ha dichiarato il presidente della Ferrari John Elkann – . La squadra ha dimostrato forza e dedizione, affrontando le sfide dell’endurance con grande umiltà e professionalità».