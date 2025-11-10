In Bahrain il pilota di Cariati chiude al terzo posto con la 499P numero 50, mentre la 499P 51 regala il titolo ai colleghi Pier Guidi, Calado e Giovinazzo: «Tutta la squadra ha lavorato incredibilmente»

Soddisfazioni per il pilota calabrese, di Cariati, Antonio Fuoco, protagonista con la Ferrari nel campionato Mondiale Endurance (FIA World Endurance Championship 2025). La scuderia di Maranello ha infatti conquistato i titoli mondiali costruttori e piloti a 53 anni dall’ultimo successo assoluto nell’endurance.

L’ultima gara della stagione, l’8 Ore del Bahrain, ha visto l’equipaggio della 499P numero 51, formato da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, vincere il Mondiale piloti, mentre la 499P numero 50, con Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, ha conquistato il terzo gradino del podio. La vettura gemella numero 83 ha chiuso quinta, completando il dominio Ferrari.

«Questo è stato un weekend perfetto – ha commentato Fuoco – tutta la squadra ha lavorato incredibilmente. Nonostante la pressione, abbiamo dato il massimo senza errori, dimostrando coesione e forza».

Si tratta del 24esimo titolo mondiale per Ferrari nell’endurance, il nono assoluto e il primo titolo piloti nella top class dal ritorno della casa di Maranello nel 2023. «Un traguardo che ci riempie di orgoglio e rappresenta il coronamento di un percorso iniziato nel 2022 – ha dichiarato il presidente della Ferrari John Elkann – . La squadra ha dimostrato forza e dedizione, affrontando le sfide dell’endurance con grande umiltà e professionalità».