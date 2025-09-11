La Polisportiva Futura si prepara a partecipare al campionato di Serie A2 Élite, per la stagione 2025/2026. I reggini questa mattina, alle 10:30, saranno presenti a un incontro presso la Sala Meeting “Centro Servizi L’Acquario” della Cadi Antincendi, sponsor della squadra nella scorsa stagione. Durante l’incontro sarà fatto un annuncio di rilievo per il club. A comunicarlo è stata la stessa società attraverso una nota stampa.

Nel frattempo, la prima squadra, guidata dai mister Tonino Martino e Humberto Honorio, ha disputato ieri un test al PalaCatania contro la Meta, campione d’Italia in carica. La Futura è passata in vantaggio con Eriel Pizetta, ma i padroni di casa hanno ribaltato il risultato con Sacon. Il primo tempo si è chiuso sull’1-1.

Nella ripresa, Tomáš Drahovský ha segnato per i giallo-blu a cinque minuti dalla fine, mentre Sacon e Podi hanno riportato la Meta in vantaggio sul 4-2. Il match si è concluso con il gol finale della Futura firmato da Peppe Scopelliti. Tutti i giocatori del roster hanno avuto spazio, incluso il giovane Ramondino.

La prima gara ufficiale della stagione vedrà la Futura affrontare la Gallinese sabato alle 18 al Palattinà, in trasferta, per la prima giornata di Coppa della Divisione. La seconda giornata sarà in casa contro il Polistena.