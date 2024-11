La Gioiese regala un colpo ad effetto ai propri tifosi con l'ingaggio di Marco Condemi. Si continua ancora con il progetto che vede i ragazzi di Gioia Tauro formare la base solida della squadra.

Tra i protagonisti del triplete in Eccellenza, nella stagione calcistica 2022-2023 il "principino" ritorna a indossare la maglia viola della propria città. Il trequartista, nella passata stagione ha fatto faville a Cittanova, sempre in Eccellenza, con gol e assist che l'hanno consacrato tra i migliori della categoria. Molti i club che gli avevano messo gli occhi addosso, anche di serie superiori.

Ma Marco ha scelto di sposare il progetto della società guidata da Filippo Martino e tornare così ad infiammare il pubblico di Gioia Tauro. «Essere a casa è fantastico. Spero di ripetere i successi della stagione del triplete. La voglia c'è sia da parte della squadra sia della società - afferma entusiasta Marco Condemi -. Mi hanno convinto la voglia di riportarmi in viola del Ds Campolo, del presidente, e dei tifosi che mi sono stati sempre vicini. Darò tutto per il bene della mia città».

Condemi è cresciuto nel settore giovanile della Reggina, esordendo in prima squadra in Serie B e successivamente totalizzando parecchie presenze in Serie C. Poi ha indossato le casacche di varie squadre di Serie D ed Eccellenza: Cittanovese, Palmese, San Luca, Gallico Catona, Gioiese e Cittanova. La piazza Gioiese, con l'acquisto di Marco Condemi, torna a sognare e, come espresso più volte dalla dirigenza, ambisce ad un campionato da protagonista.