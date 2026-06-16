La Federazione italiana pallavolo porta ancora una volta la grande pallavolo in Calabria con l’Italvolley maschile (il gruppo che sarà al via dei Giochi del Mediterraneo 2026) protagonista di un importante test match internazionale.

Venerdì 19 giugno (alle 20:30) nel nuovissimo palazzetto dello Sport di Lamezia Terme, la selezione gli azzurri affronteranno la Tunisia in un appuntamento che rappresenta molto più di un semplice test match. La presenza della Nazionale in Calabria assume un valore strategico e simbolico: tutte le nazionali giovanili maschili azzurre sono infatti attualmente in ritiro a Camigliatello Silano, impegnate nella preparazione delle rispettive competizioni internazionali.

Un’opportunità unica per il territorio, che diventa centro nevralgico dello sviluppo e della crescita del movimento pallavolistico italiano. L’evento si inserisce all’interno del progetto Calabria International Volleyball Experience 2026, coordinato dal Comitato Regionale Fipav Calabria, con l’obiettivo di valorizzare la regione come polo di riferimento per il volley internazionale, promuovendo al contempo sport, turismo e visibilità. Un’occasione imperdibile per appassionati e curiosi, con ingresso libero, per vivere da vicino l’energia e il talento della maglia azzurra e confermare ancora una volta il ruolo centrale della Calabria nel panorama pallavolistico nazionale e internazionale.

Carmelo Sestito (presidente Fipav Calabria): «Siamo felici ed orgogliosi di avere con noi la nazionale italiana in una piazza come quella di Lamezia Terme dalla grande tradizione pallavolistica. Ospitare questo test match in questo nuovissimo impianto situato al centro della Calabria in una posizione strategica rappresenta davvero un elemento importante. La Calabria si conferma terreno fertile di un movimento sempre più consolidato e in grande crescita e siamo certi che questo possa essere un nuovo trampolino di lancio per una pallavolo sempre più avvincente e coinvolgente».