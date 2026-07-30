Dopo le conferme di mister Corapi e del dg Viola, la società biancazzurra affida il mercato all'ex calciatore e dirigente di lungo corso. Si prefigura una vera rivoluzione per la rosa in vista del prossimo torneo di Eccellenza

Prende forma giorno dopo giorno la nuova Paolana che si affaccerà al prossimo campionato di Eccellenza. Il club tirrenico si appresta a vivere una stagione di profondo rinnovamento, con una rosa che verrà notevolmente modificata rispetto a quella dell'ultimo anno. Ma per costruire una squadra vincente servono basi dirigenziali solide e, in questo senso, la società sta muovendo passi precisi.

Dopo aver blindato la guida tecnica con la conferma di mister Corapi e la continuità del direttore generale Viola, l'ultimo nodo fondamentale riguardava la casella del Direttore Sportivo. Un tassello sciolto proprio nelle ultime ore: la scelta è caduta su Angelo Sorace, che assume ufficialmente la carica.

Dalla Serie A al campo

Quello di Sorace è un nome che non ha bisogno di grandi presentazioni. Da calciatore vanta un curriculum di assoluto rilievo, avendo vestito maglie prestigiose tra cui Reggina, Rosarnese, Lucchese, Vigor Lamezia, Canicattì, Spezia, Igea Virtus e Palmese. Un bagaglio che gli garantisce una profonda conoscenza del terreno di gioco e delle dinamiche del calcio ad alto livello.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, Sorace ha intrapreso una carriera dirigenziale eclettica e ricca di esperienze tra i professionisti e nei tornei dilettantistici. Dal ruolo di osservatore per il Torino a quello di Collaboratore tecnico alla Reggina e all'FC Lamezia. Poi gli anni da Direttore Sportivo per Vigor Lamezia, Cosenza, Trapani, Foce Vara Spezia, Catanzaro e Mesoraca.

Le competenze al servizio del club

La sua capacità nella gestione dei budget di mercato, l'abilità nella costruzione delle rose e la visione nell'organizzazione dei settori giovanili rappresentano un vero e proprio valore aggiunto per le ambizioni del progetto biancazzurro.

Con l'arrivo del nuovo DS, la macchina del calciomercato della Paolana è pronta ad accendere ufficialmente i motori. La piazza attende ora di conoscere i primi colpi in entrata per la nuova stagione.