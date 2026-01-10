Il società brasiliana sceglie il borgo tirrenico come set per il lancio delle nuove maglie 2026 firmate Puma, celebrando le origini italiane e il fondatore Luigi Cervo. Nel video scorrono il mare e le vie del centro storico calabrese

Una storia che attraversa l’oceano, unisce due continenti e riporta il grande calcio mondiale alle sue radici più autentiche. Il Palmeiras, uno dei club più titolati e prestigiosi del Brasile, ha scelto Fuscaldo, nel cosentino, come cuore narrativo della presentazione delle nuove maglie per la stagione 2026 firmate Puma. Un omaggio alle origini italiane della società, fondata nel 1914 da immigrati provenienti dal nostro Paese.

Nel video ufficiale di lancio della “Camisa 2026”, diffuso sui canali social del club, scorrono immagini suggestive del borgo tirrenico: il mare, le vie del centro storico, i volti e i colori di Fuscaldo che si intrecciano con il verde iconico della casacca dell’Alviverde. Una scelta tutt’altro che casuale. Proprio qui, nel 1890, nacque Luigi Cervo, uno dei fondatori del Palmeiras. Una giornata speciale quella di ieri per Fuscaldo, che ha accolto con orgoglio la produzione dello spot.

Il sindaco Giacomo Middea nelle scorse settimane aveva anche incontrato i realizzatori del progetto, che hanno illustrato le motivazioni alla base di una decisione tanto simbolica quanto identitaria, cioè tornare nei luoghi che hanno dato i natali a chi, oltre un secolo fa, contribuì a far nascere quello che allora era il Palestra Italia e che oggi è uno dei colossi del calcio sudamericano.

Fondamentale per la riuscita del progetto il lavoro di Tony Trotta, che ha ricoperto il ruolo di Location Manager, coordinando la produzione brasiliana Saigonfilmes e quella italiana IdemuroFotografia. Un lavoro complesso, reso ancora più prezioso dal coinvolgimento di numerosi giovani del territorio come comparse.

Lo spot è stato accompagnato da un messaggio pubblicato sui canali ufficiali del club: «Nossa origem . O sonho nascido em Fuscaldo vive nos corações palmeirenses ». “La nostra origine. Il sogno nato a Fuscaldo vive nei cuori palmeirensi”.

Battezzata “Ovunque ci sia un tifoso del Palmeiras, ci sarà il Palmeiras”, la frase trae ispirazione dai verbali delle riunioni del 1914, quando, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, Luigi Cervo affermò che sarebbe bastata la presenza di un solo “palestrino” affinché il club continuasse a esistere. Uno spirito di resilienza e appartenenza che ancora oggi guida l’identità dell’Alviverde.

Dal punto di vista tecnico e stilistico, le nuove divise rappresentano un perfetto equilibrio tra innovazione, tradizione e sostenibilità. La maglia Home mantiene il classico verde, arricchito da bande laterali verdi e rosse e da un colletto ibrido a “U” con richiami evidenti al tricolore italiano. La Away, invece, è prevalentemente bianca, con colletto polo nei colori della bandiera d’Italia e due sottili fasce verticali verde e rossa sul fronte.

Entrambe le divise presentano lo stemma tradizionale del club e un “sign-off” speciale sul retro, con una bandiera italiana in omaggio agli italo-brasiliani che fondarono il Palmeiras.

Il debutto ufficiale delle nuove divise è fissato per il 10 gennaio, nella prima gara del Campionato Paulista contro la Portuguesa. Da Fuscaldo al Brasile, passando per oltre un secolo di storia, il sogno del Palmeiras continua, con lo sguardo rivolto al futuro e il cuore saldamente ancorato alle proprie radici… calabresi.