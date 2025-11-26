Il prossimo week end calcistico vedrà consumarsi il quattordicesimo turno del campionato di Serie D (girone I) che potrebbe anche rimescolare le carte in tavola in ottica vertice e anche play off.

Parla Squillace

Tra le sfide di cartello c'è indubbiamente quella del Luigi Razza, tra Vibonese e Igea Virtus, dal forte sentore di play off. Match ad alta quota, dunque, tra due squadre che stanno facendo bene e si stanno dimostrando protagoniste di questo girone. Posta in palio pesante dunque, in una sfida che racchiude anche ricordi visti i diversi ex che torneranno al Luigi Razza come Cardinale, Atteo e Squillace.

Proprio quest'ultimo è intervenuto, in esclusiva ai nostri microfoni, sul prossimo match ma partendo dal recente percorso fatto: «Veniamo da tre pareggi consecutivi, ma bisogna anche dire che nelle partite casalinghe siamo stati penalizzati dal terreno di gioco, anche a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno reso il rettangolo di gioco ai limiti della praticabilità, penalizzando a mio avviso più noi che gli avversari. Peccato perché potevamo avere qualche punto in più, ma l'importante è aver dato continuità ai risultati».

Percorso meritato

Solo applausi finora per la compagine siciliana, squadra meno battuta del campionato con una sola sconfitta all'attivo e capolista per diverse settimane. Insomma, un andamento che nessuno si sarebbe mai aspettato, neanche la società stessa come afferma lo stesso Squillace: «Anche per noi è stata una grande sorpresa, poiché nessuno nell'ambiente si aspettava di essere questa posizione. Sicuramente, però, siamo lassù con merito e ci siamo meritati questa posizione sul campo perché nessuno ci ha regalato nulla e, anzi, come ho già detto abbiamo perso qualche punto per strada. Questo è un campionato un po' particolare, nel senso che non ci sono quelle due squadre che, fin dall'inizio, partono con la marcia in più ma è più equilibrato. Anche per questo cercheremo di stare lassù il più a lungo possibile.

Sfida da ex

Come accennato, per Squillace sarà una sorta di derby vista la stagione passata a tinte rossoblù: «La Vibonese ha un organico di tutto rispetto e con giocatori importanti, inoltre gioca un buon calcio. Noi l'avevamo affrontata in amichevole questa estate e già si vedeva che era una buona squadra, inoltre giocano in casa quindi avranno una spinta in più, ma noi ci arriveremo pronti. Quanto a me, sarà particolare tornare in quello stadio che fino a qualche mese fa è stato casa mia, dunque sarà uno stimolo in più anche per fare bene. A Vibo porto un bel ricordo, ma adesso penso all'Igea Virtus».