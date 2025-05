La Vigor Lamezia, dopo aver vinto il massimo campionato regionale di Eccellenza, conquista anche la Supercoppa della Regione, il consueto trofeo messo in palio dal C.R. Calabria nel triangolare tra le vincenti dei campionati di Eccellenza e Promozione. I biancoverdi allenati da mister Rosario Salerno prevalgono sul Trebisacce per 3-2 con doppietta di Fioretti e gol di Spanò e sulla Virtus Rosarno per 2-0 con reti dello stesso Spanò e di Amendola. Nella sfida inaugurale, invece, i pianigiani avevano superati gli ionici per 1-0, di Ten Lopez la marcatura.

Molto equilibrata la prima gara tra le vincenti dei due gironi di Promozione. Trebisacce e Virtus Rosarno si equivalgono sul terreno di gioco nei primi venticinque minuti. Ripresa con diversi cambi, ne approfittano gli amaranto per sbloccare il parziale al quattordicesimo della ripresa con Ten Lopez, lesto a battere Patitucci da pochi passi. Il vantaggio dei pianigiani resiste fino al triplice fischio, la Virtus Rosarno batte il Trebisacce per 1-0.

Trebisacce nuovamente sul terreno di gioco come perdente della prima gara per sfidare i padroni di casa della Vigor Lamezia. I giallorossi dell’alto Jonio approcciano benissimo l’incontro e si portano in vantaggio al terzo minuto con Julian Leonori, raddoppiando con lo scavetto di Furiato su calcio di rigore al nono. La Vigor Lamezia, a questo punto, tira fuori l’orgoglio e tra il tredicesimo ed il sedicesimo trova il pari con la doppietta del bomber Fioretti. Nella ripresa, poi, il guizzo decisivo di Spanò, che regala la vittoria per 3-2 ai biancoverdi.

Decisiva la terza ed ultima sfida tra la Vigor Lamezia e la Virtus Rosarno. Dopo un primo tempo abbastanza bloccato, chiuso a reti inviolate, nella seconda frazione di gioco i neopromossi in Serie D sbloccano con Spanò, che finalizza una bella iniziativa di Padin sulla fascia sinistra al decimo minuto. Quattro minuti più tardi il raddoppio di Amendola, coast to coast del numero 29 che infila sotto la traversa con una conclusione forte che non lascia scampo al bravo Stillitano.

A margine del triangolare, infine, le tre società sono state premiate per le vittorie dei rispettivi campionati nella cerimonia organizzata dal Comitato Regionale, con la Vigor Lamezia che ha alzato il trofeo davanti ai propri tifosi alla presenza di Saverio Mirarchi, presidente del C.R. Calabria, del vicepresidente Antonio Ferrazzo e del consigliere Giovanni Cilione.

I tabellini delle gare

TREBISACCE-VIRTUS ROSARNO 0-1

TREBISACCE: Patitucci, Rodriguez, Curatelo (14’ st Heredia Jer., 22’ st Filadoro), Heredia Juan, Granata (17’ st Lamberti), Sbrissa, Leonori A., Castro, Rivainera (8’ st Badibanga), Furiato, Leonori J. All. Sig. Malucchi

VIRTUS ROSARNO: Stillitano, Faure, Misale, Napoli, Stramandinoli (3’ st Condello), Esperon, Raso, Guerrisi, Scarcella (8’ st Sibio), Ten Lopez (25’ st Michelli), Corrao (8’ st Lugli). All. Sig. Panarello

ARBITRO: Sig. Simone Tursi (sez. Rossano)

ASSISTENTI: Sig. Aldo Frascà (sez. Locri) - Sig. Paolo Basile (sez. Vibo Valentia)

MARCATORI: 14’ st Ten Lopez (VR)

AMMONITI: Esperon (VR) Guerrisi (VR) Granata (T) Napoli (VR)

TREBISACCE-VIGOR LAMEZIA 2-3

TREBISACCE: Patitucci, Heredia Juan, Granata (1’ st Stamati), Sbrissa, Leonori A. (8’ st Kabran), Castro, Furiato (12’ st Rivainera), Leonori J., Badibanga (21’ st Pugliese), Lamberti, Filadoro (18’ st Ferraro). All. Sig. Malucchi

VIGOR LAMEZIA: Ianni, Morelli, Matacera, Trentinella (11’ st Padin), Ruano, De Nisi, Rodriguez (8’ st Curcio V.), Ferrara, Fioretti (20’ st Vitelli), Condemi (11’ st Bernardi), Spanò (21’ st Curcio A.). All. Sig. Salerno

ARBITRO: Sig. Aldo Frascà (sez. Locri)

ASSISTENTI: Sig. Simone Tursi (sez. Rossano) - Sig. Paolo Basile (sez. Vibo Valentia)

MARCATORI: 3’ pt Leonori J. (T) 9’ pt rig. Furiato (T) 13’ pt, 16’ pt Fioretti (VL) 21’ st Spanò (VL)

AMMONITI: Ianni (VL) Rodriguez (VL)

VIGOR LAMEZIA-VIRTUS ROSARNO 2-0

VIGOR LAMEZIA: Sicilia, Amendola, De Fazio, Cosenza, Scalon, Ruano, Curcio V. (12’ st Rodriguez), Chirico (9’ st Curcio A.), Padin (15’ st Fioretti), Vitelli (9’ st Spanò), Catania (28’ pt Bernardi). All. Sig. Salerno

VIRTUS ROSARNO: Stillitano, Michelli, Misale, Faure (12’ st Corrao), Morgante, Giofrè (19’ st Scarcella), Raso (11’ st Napoli), Guerrisi, Alvarez, Ten Lopez, Lugli. All. Sig. Panarello

ARBITRO: Sig. Paolo Basile (sez. Vibo Valentia)

ASSISTENTI: Sig. Aldo Frascà (sez. Locri) - Sig. Simone Tursi (sez. Rossano)

MARCATORI: 10’ st Spanò (VL) 14’ st Amendola (VL)