L'ha voluta e l'ha presa: la Virtus Rosarno inanella la sua seconda vittoria consecutiva e sale a quota 6 punti in classifica. In occasione della terza giornata del campionato di Eccellenza, infatti, la formazione rosarnese batte a domicilio il Soriano-Fabrizia per 1-2 e prosegue il suo percorso di risalita. Gara quasi sempre in gestione amaranto, con i ragazzi di mister Nocera che sono passati in vantaggio solo a fine primo tempo. A inizio ripresa il momentaneo pari di Florez e poi, a tempo scaduto, il classico gol dell'ex targato Saverio Staropoli, che gela lo stadio A. Primerano.

De Marco, man of the match

Tra i migliori della formazione rosarnese rientra sicuramente Giuseppe De Marco, che oltre ad aver siglato il golo dello 0-1 ha fornito anche un'ottima prestazione nel nuovo modulo del tecnico. Proprio lui si è espresso, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Una partita che sapevamo già dall'inizio che sarebbe stata molto difficile, a prescindere dal fatto che loro stavano attraversando un momento opaco e a maggior ragione avrebbero messo qualcosa in più in campo per invertire il trend negativo. Dal canto nostro, abbiamo approcciato bene la partita e siamo passati meritatamente in vantaggio, poi nella ripresa ci siamo rilassati e loro sono usciti trovando il pareggio. In extremis poi è arrivata la rete di Staropoli».

L'attimo del gol

Seconda rete consecutiva per l'esterno amaranto: «Non è che me lo sentivo, ma per me il gol fa sempre piacere e volevo ripetermi dopo aver segnato anche in coppa. In ogni caso la cosa più importante erano i tre punti, poi è normale che se dovessi mettere la firma per l'accoppiata gol e tre punti ogni domenica la metterei subito. Il gol è nato da un cross dalla sinistra dove io ci ho creduto fino all'ultimo, fino a colpire di testa». Per la Virtus Rosarno adesso c'è la Palmese.