L’atleta delle Fiamme Oro - Sezione giovanile di Vibo Valentia Christian Boer si è laureato campione italiano assoluto nei campionati under 15 di pesistica, tenutisi a Cosenza il 5 novembre u.s.

Christian Boer, categoria 89 kg, si è classificato primo nello strappo con 80 kg e primo nello slancio con 100 kg, diplomandosi campione italiano della categoria.

Il giovane si allena nella palestra della Scuola allievi agenti e fa parte della sezione Fiamme Oro, costituita il 1° giugno dello scorso anno a Vibo Valentia.

Il successo si aggiunge alla medaglia d'argento conquistata da Alessandra Castagna ed alla medaglia di bronzo conquistata da Antonio Bellissimo nei campionati nazionali under 17 tenutisi a Verona il 29 e 30 aprile 2023.

Una ennesima dimostrazione, il successo di Boer dunque, della qualità del lavoro che si svolge all’interno della struttura sportiva inaugurata lo scorso anno, sotto la guida del vice sovrintendente della Polizia di Stato Moreno Boer, atleta olimpionico, tecnico federale di 3° livello, nella consapevolezza del valore delle sezioni giovanili delle Fiamme Oro, presidi di legalità sul territorio, che puntano ad affermare tra i giovani i valori dello sport, a partire dalla lealtà, dallo spirito di squadra, dalla solidarietà e dal rispetto delle regole.