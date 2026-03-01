La campionessa azzurra Sofia Goggia ha vinto in 1.25.95 il superG di coppa del mondo a Soldeu (Andorra). A 34 anni è il suo 28mo successo in carriera ed il secondo stagionale. Sul podio con Goggia, la tedesca Emma Aicher in 1.26.19 e la norvegese Lie Kajsa Vickhoff in 1.26.26.



In buona classifica per l'Itala c'è poi la trentina Laura Pirovano 5/a in 1.26.72. Federica Brignone, campionessa olimpica di superG oltre che di gigante, ha chiuso invece 8/a in 1.26.94. Goggia si conferma nettamente in testa nella corsa per la classifica della coppa di disciplina con 420 punti, inseguita dalla neozelandese Alice Robinson, oggi settima, a 336 punti quando mancano due gare alla fine della stagione. La coppa del mondo donne torna ora in Italia, nella trentina Val di Fassa. Da venerdì a domenica prossima sono in programma due discese ed un superG.

Federica Brignone - con la gamba sinistra sempre sofferente - come da lei stessa anticipato - dovrà decidere sulla partecipazione anche a queste gare. Proprio in Val di Fassa il 3 aprile dello scorso anno Federica fu vittima della drammatica caduta che la bloccò per parecchi mesi e le cui conseguenze le stanno ancora dando problemi.