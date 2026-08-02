Si è conclusa la manifestazione che ha visto gareggiare gli atleti tra Capo Peloro – Torre Faro e Piazza delle Repubbliche Marinare a Villa san Giovanni

Si è conclusa la 62esima edizione della Traversata dello Stretto tra Capo Peloro – Torre Faro sulla sponda messinese e Piazza delle Repubbliche Marinare a Villa, sulla sponda reggina, promossa dal Centro Nuoto Villa, presieduto da Mimmo Pellegrino.

Vincitore assoluto di questa edizione è Vincenzo Caso (Fiamme Oro), agente polizia di Stato. Il suo commento a caldo: «Un onore vincere questa competizione. Un traguardo che aveno già sfiorato e che quest'anno ho potuto raggiungere anche grazie alla guida del mio barcaiolo davvero in gamba. La maggiore difficoltà è stata lungo il tragitto dalla Calabria alla Sicilia perché non è stato facile incontrare le correnti a favore, ma adesso vivo a pieno questa forte emozione della vittoria». Secondo sul podio maschile l'altra Fiamma Oro Giusppe Ilario : «Una gara impegnativa perché lo Stretto richiede una preparazione specifica. Quando c'è questa corrente così forte è sempre molto emozionante, oltre che faticoso».