Terzo ko consecutivo, il quinto in trasferta. Solo un punto nelle ultime cinque partite per gli Erra boys

LAMEZIA TERME (CZ) - E’ crisi. O poco ci manca. Ormai è ufficiale. La Vigor Lamezia non vince più ma soprattutto non convince più. I lametini escono con le ossa rotte da Caserta. Ma questa è solo la notizia meno preoccupante. I biancoverdi vanno ko per la terza volta consecutiva in campionato, la quinta di fila in trasferta. Solo un punto nelle ultime cinque partite. Numeri da retrocessione per gli Erra boys, mai ripresi dal capitombolo di Cosenza. Anche nella terra della Reggia l’attacco lametino è rimasto a secco. A Caserta, Montella e Scarsella si divorano il vantaggio. Al contrario la difesa continua ad incassare gol come se piovesse. I campani passano al primo tentativo con una punizione deliziosa di Bianco. Il cronometro non fa neppure altri cinque giri d’orologio che arriva il raddoppio di casa con questa girata di Mancino. La Vigor è alle corde e ad inizio ripresa subisce il tris rossoblù. Lo cala Cunzi con una botta della distanza che fa secco Rosti. E’ l’undicesimo gol subito in cinque gare. Se non è crisi questa, poco ci manca.