I biancoverdi sperano di recuperare Improta alle prese con un fastidio muscolare

LAMEZIA TERME - E’ l’ultima gara del girone di ritorno, la prima del nuovo anno, la sfida d’esordio assoluto sulla panchina del Lecce di mister Pagliari. Il tecnico chiamato a cambiare marcia in Salento. La squadra che ha già lanciato il guanto di sfida alla Vigor Lamezia. I pugliesi sono reduci da 3 ko consecutivi in campionato. Lo stesso numero di sconfitte patite dai lametini prima del pari con la Juve Stabia che ha chiuso il 2014. I biancoverdi di Alessandro Erra hanno ritrovato Francesco Forte tra i pali ma hanno perso per strada Mimmo Giampà, tornato al Catanzaro. Rischiano di perdere per infortunio anche Improta, alle prese con un fastidio muscolare. Un ostacolo in più sulla strada che porta al ritorno al successo lontano dal Guido D’Ippolito. Tallone d’Achille della Vigor targata 2014. Cinque le disfatte di fila in trasferta. Un trend necessariamente da invertire per un sereno 2015.