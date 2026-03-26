Dopo un avvio complicato la Nazionale cambia passo nel secondo tempo e riesce a scardinare la difesa nordirlandese che ha combattuto con le unghie e con i denti

L’Italia fa il suo dovere, batte 2-0 l’Irlanda del Nord e stacca il pass per la finale playoff verso il Mondiale 2026. Ma a Bergamo non è stata una passeggiata: gli uomini di Gattuso hanno dovuto sudare più del previsto contro un avversario ordinato e mai domo.

Il primo tempo è bloccato, con gli azzurri in controllo ma poco incisivi. Poche occasioni, ritmo basso e qualche apprensione di troppo: lo 0-0 all’intervallo fotografa bene le difficoltà della Nazionale nel trovare spazi.

La svolta arriva nella ripresa. Al 56’ è Sandro Tonali a rompere l’equilibrio con una conclusione precisa da fuori area che sblocca una gara complicata. Da quel momento l’Italia cresce, crea altre occasioni e sfiora più volte il raddoppio.

Il gol della sicurezza arriva nel finale con Moise Kean, che chiude i conti sul 2-0 e regala agli azzurri una vittoria fondamentale.

Successo meritato: l’Italia avanza e continua a inseguire il ritorno al Mondiale, ma per completare l’opera servirà una prestazione convincente nella finale contro Galles o Bosnia.