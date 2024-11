Spettacolare successo per l'imbarcazione guidata da Francesco Bruni e James Spithill che pareggia i conti dopo la squalifica per la rottura della randa (poi sostituita) nel terzo match race

Spettacolare il quarto match race tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia nella finale della Louis Vitton Cup a Barcellona. L'imbarcazione italiana guidata da Francesco Bruni e James Spithill vola sul campo di gara e pareggia i conti con gli inglesi (2-2), dopo la sfortunata rottura della randa e la successiva squalifica nel terzo match race. Un cambio della randa avvenuto in mare in tempo per partire per la successiva battaglia segnata dal vento forte e dal mare grosso.

Dopo molti wind-test la giuria di gara ha dato il via alle operazioni pre-partenza, con Ineos Brittania che ha provato a buttare fuori dal campo gara Luna Rossa, con la battaglia che si è scatenata subito dopo la partenza. La barca italiana ha virato alla velocità di 55,2 nodi (102 chilometri orari) con i britannici che hanno tentato in tutti i modi a recuperare lo svantaggio.

A metà gara Bruni e Spithill hanno solo cinque secondi di vantaggio sui rivali in un match race che ha tenuto col fiato sospeso le imbarcazioni di supporto dei due team e le migliaia di tifosi nell'area hospitality della Louis Vitton Cup. Nella seconda parte di gara il vantaggio di Luna Rossa è aumentato con gli inglesi che non sono riusciti a ricucire il gap fino all'ultimo lato del match race. Uno strambata in più di Bruni ha messo il risultato in dubbio. Un lato vissuto in apprensione per Luna Rossa con Ineos Britannia a provare il tutto per tutto, ma è l'imbarcazione italiana a vincere per 4 secondi: la finale è sul 2-2!