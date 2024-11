Ineos Britannia batte Luna Rossa nell'undicesimo match race e conquista la Louis Vuitton Cup con il risultato finale di 7-4. Finisce nel peggiore dei modi la finale a Barcellona per l'imbarcazione italiana guidata Francesco Bruni e James Spithill che era costretta all'impresa dopo le regate di mercoledì scorso con Ineos Britannia in vantaggio 6-4. Saranno dunque l'inglesi a sfidare nell'America's Cup il "defender" Emirates New Zealand a partire dal 12 ottobre.

L'impresa sperata alla vigilia purtroppo non è arrivata con Ineos Britannia che non ha sbagliato nulla in partenza ed è partita subito avanti nell'undicesimo match race. Luna Rossa ha provato in tutti i modi a recuperare il gap ma senza riuscirci. Una finale "sfortunata" per l'imbarcazione del team director Max Sirena che ha subito la rottura della randa durante il quarto match race e un problema meccanico nel settimo match race. L'avventura finisce qui per Luna Rossa, con l'imbarcazione britannica che sfiderà, a partire dal 12 ottobre, Emirates New Zealand nella finale di America's Cup 2024!