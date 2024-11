Comunicare bene, farlo in maniera corretta riuscendo a creare un connubio tra originalità e ironia è di vitale importanza al giorno d’oggi. Cosa che fanno egregiamente l’admin dell’Us Catanzaro, Cristiano Polini, e il suo staff che proprio oggi hanno inaugurato il canale Whatsapp ufficiale della società giallorossa.

C’è da dire che sugli altri social il Catanzaro vola come in campo, migliaia di view e repost su Tik Tok e Instagram. E su Facebook video e foto per tenere sempre aggiornati tutti i supporters giallorossi. Insomma un lavoro d’informazione costante che da questa mattina si arricchisce con un nuovo progetto.

La nota stampa dell’Us Catanzaro

«L’Us Catanzaro a portata di smartphone con l’attivazione del canale ufficiale WhatsApp, che arricchisce l’offerta digitale del club giallorosso. Tifosi, appassionati, addetti ai lavori potranno utilizzare la nuova piattaforma “channels” creata dall’app di messaggistica più diffusa al mondo, per accedere a notizie sempre aggiornate, informazioni su biglietti e merchandising, approfondimenti e contenuti esclusivi, in forma anonima e con modalità sicure. Collegandosi a questo link si verrà indirizzati al canale ufficiale dell’US Catanzaro con il quale restare sempre connessi con il mondo delle Aquile».