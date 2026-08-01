Chi pensava che il calciomercato della Vibonese fosse giunto alle battute finali dovrà ricredersi. La società rossoblù continua a muoversi con decisione per consegnare a mister Salvatore Marra una rosa competitiva e completa in ogni reparto in vista del prossimo campionato di Serie D (Girone I). Il direttore sportivo Fabrizio Maglia sta per ultimare i dettagli degli ultimi colpi, puntando forte sulla qualità nel reparto degli "Under".

Un rinforzo per la difesa: ecco Mirashi

L'ultimo tassello ufficiale ad arricchire la retroguardia rossoblù è Gerard Mirashi, difensore centrale classe 2007. Nato e cresciuto calcisticamente a Firenze ma di origini albanesi, Mirashi è un profilo completo che abbina una notevole struttura fisica e grande forza nel gioco aereo a un'ottima tecnica di base e rapidità negli interventi.

Dopo essersi formato nel settore giovanile del Benevento e aver ben figurato nel campionato Primavera 2, la scorsa stagione ha mosso i suoi primi passi tra i grandi in Serie D con la maglia della Nuova Igea Virtus a Barcellona Pozzo di Gotto, imponendosi rapidamente come uno dei migliori Under della categoria nel suo ruolo. A Vibo Valentia il giovane talento ritroverà proprio mister Salvatore Marra, che lo ha valorizzato e allenato nella sua ultima esperienza in terra siciliana.

Settimo giorno di raduno: 12 gol al Melicucco

Nel frattempo, prosegue senza sosta il lavoro al campo di allenamento dello stadio "Luigi Razza", dove la squadra ha completato il suo settimo giorno di raduno. A coronamento della giornata di lavoro si è svolto un allenamento congiunto con il Melicucco (formazione militante nel campionato di Prima Categoria).

Un test utile per mettere benzina nelle gambe e oliare i meccanismi tattici, terminato con un rotondo e netto 12-0 a favore dei rossoblù. Tra le note più liete del test d'allenamento si segnalano le triplette di Cardinale e Leonori, la doppietta di Merola e i singoli acuti messi a segno da Cess, Valenza, Cosendey e Semenzin. Indicazioni decisamente positive per lo staff tecnico, in vista dei prossimi e ben più probanti impegni stagionali.