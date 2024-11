Il Catanzaro continua la sua rivoluzione. Dopo le ufficialità relative alla cessione di Vandeputte e Fulignati alla Cremonese, anche Luca Verna potrebbe presto lasciare la città calabrese. Sull’ex Ternana è fortissimo il pressing del Catania che in queste ultime ore ha intensificato i contatti con l’entourage del calciatore sorpassando il Vicenza. Un colpo che sarebbe di assoluto spessore per gli etnei, pronti a costruire una squadra per puntare alla vittoria del campionato di Serie C.

Tra i protagonisti assoluti delle ultime stagioni, il centrocampista è arrivato a Catanzaro nel 2020. Oltre 150 le presenze in maglia giallorossa, con 10 gol e 8 assist ad arricchire il suo percorso in Calabria. Perno del centrocampo di Calabro prima e Vivarini poi, Verna tornerà con ogni probabilità nel Girone C di Lega Pro per provare nuovamente a compiere un’altra impresa.