Il Cosenza avrà il suo nuovo attaccante. Nelle prossime ore i rossoblù accoglieranno Mohamed Sankoh, giovane attaccante olandese di origini sierraleonesi, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo della squadra guidata da Massimiliano Alvini. Sankoh sarebbe senza dubbio un acquisto importante per il club calabrese, che punta a sfruttare le sue qualità tecniche e fisiche per migliorare la propria posizione in campionato dopo la vittoria casalinga contro la Cremonese di Giovanni Stroppa.

Chi è Mohamed Sankoh

Mohamed Sankoh nasce a Rotifunk, in Sierra Leone, il 16 ottobre 2003, ma cresce calcisticamente in Olanda, dove sviluppa il suo talento nelle giovanili dello Sparta Rotterdam. A soli 16 anni, attira l’attenzione del Stoke City, che lo porta in Inghilterra per farlo crescere nel suo vivaio. Nel 2020, a 17 anni, Sankoh si trasferisce in Germania, firmando con il VfB Stoccarda e iniziando a farsi notare nel calcio professionistico. La carriera di Sankoh vede un’importante crescita con il VfB Stoccarda II, dove segna 9 gol in 16 presenze, dimostrando grande potenzialità come centravanti. Continua a leggere su Cosenza Channel