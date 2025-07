C'è grande fermento all'interno del calciomercato dilettantistico calabrese. Tanti infatti i movimenti alla ricerca di quei tasselli giusti che possano contribuire al completamento delle rispettive rose per la prossima stagione. Dall'Eccellenza alla Promozione dunque, i colpi degli ultimi giorni sono stati davvero diversi e importanti.

Squilli di Bocale e Praiatortora

Partendo dal massimo campionato regionale, squilli da parte di Bocale e Praiatortora. Il club biancorosso sta infatti lavorando in vista dell’avvicinamento della prossima stagione di Eccellenza e lo sta facendo con acquisti e permanenze mirate, volte solamente a far crescere il percorso della squadra del presidente Cogliandro. Il nuovo acquisto si chiama dunque Hassen Rekik. Si tratta di un esterno offensivo tunisino classe 1998 molto veloce e duttile sulla corsia, oltre a garantire maggiore estro in campo. Il ventisettenne vanta oltre 100 presenze in Serie D tra Agropoli, Ercolanese, Savoia, Gladiator e Brindisi.

Attivo come detto anche il Praiatortora che nella mattinata odierna ha annunciato Federico Dominguez. Ingaggiato dunque il centrocampista argentino, classe 1991, proveniente dall’Ilva Maddalena, in Serie D. L’esperto trentaquattrenne è un giocatore di grande spessore tecnico e caratteriale, dotato di eccellente visione di gioco, precisione nei passaggi e spiccata intelligenza tattica. La sua carriera in Italia lo ha visto protagonista in diverse piazze tra Serie D ed Eccellenza e vestendo, tra le altre, le maglie di Budoni e Lavello.

Si muove sotto traccia invece la DB Rossoblù Luzzi che di neopromossa ha solamente l’etichetta. La compagine del presidente Gencarelli, infatti, sta cercando di formare una rosa che possa lottare per i verttici e la chiamata in panchina di mister Salerno ne è la conferma. Tra gli obiettivi di mercato spunta quello di Angelo Corsi, ex capitano del Cosenza.

Si muovono due squadre di Promozione B

Scendendo in Promozione B, ancora una volta è lo Sporting Polistena a prendersi la scena: ingaggiato Emanuel Lazzarini. Forte ed esperto attaccante argentino classe 1987, porta in dote tanta tecnica e visione di gioco oltre a intelligenza tattica. La sua lunga esperienza in Italia maturata nei campionati di Eccellenza, Serie D e Promozione, lo ha visto protagonista con le maglie di Nuorese, San Teodoro, San Luca, Sambiase, Roccella, Tuttocuoio, Gioiese, Saint Michel e Val Gallico, dove ha sempre lasciato il segno sia sotto il profilo tecnico che umano. Calciatore estremamente duttile, Lazzarini è in grado di ricoprire diversi ruoli offensivi, grazie alla sua intelligenza tattica e alla capacità di adattarsi alle esigenze della squadra.

Colpo di mercato anche da parte del san NicolaChiaravalle-Soverato. Senza sosta l’impegno sul mercato che continua a costruire la rosa per il prossimo campionato di Promozione B. A tal proposito continua dunque il mercato di qualità del club e stavolta il nome è quello di Roberto Ferrara, centrocampista di grande qualità. Ferrara ha militato gran parte della sua carriera in Eccellenza e viene dalla prestigiosa scuola del Catanzaro. Fortemente voluto dal direttore generale Ettore Gallo, arriva al San NicolaChiaravalle-Soverato dopo aver vinto lo scorso campionato di Eccellenza con la Vigor Lamezia. Tassello importante per mister Sisi che sta iniziando a vedere la nuova fisionomia dell’organico.

Si muove l’Acri

Movimenti anche per quel che riguarda il girone A di Promozione e con l’Acri che starebbe per piazzare i primi colpi. Il club è finalmente ritornato tra i grandi dopo qualche anno di assenza e adesso sta cercando di costruire una rosa che possa dire la sua nella prossima stagione. A tal proposito diversi sono gli obiettivi e tra questi, nelle ultime ore, si è aggiunto William Filidoro. Il centrocampista è infatti nel mirino del club rossonero, e si tratta senz’altro di un profilo importante vist anche i suoi trascorsi con le maglie di DB Rossoblù Luzzi, Luzzese, Trebisacce, Paolana e VE Rende. Si guarda intorno anche il Corigliano che avrebbe raggiunto l’accordo con il portiere Alfonso Rugna.