Arriva dalla staffetta mista dello short track il secondo oro dell'Italia a Milano Cortina. Gli azzurri hanno chiuso davanti a Canada e Belgio.

La Milano Ice Skating Arena è esplosa di entusiasmo per il quartetto azzurro. Lacrime, abbracci e invasioni di pista dei compagni di squadra. Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel (il quartetto in pista per la finale che ha regalato l'oro) hanno vinto il titolo olimpico con il tempo di 2'39"02 e festeggiano con Chiara Betti e Luca Spechenhauser che si sono alternati nei quarti e nelle semifinali.

Sul podio il Canada, argento in 2:39.258 e il Belgio, bronzo in 2:39.353. La Cina, campioni a Pechino 2022, resta fuori dal podio. Nel 2022 l’Italia aveva conquistato l’argento.