Gli azzurri del fondo hanno vinto la medaglia di bronzo nella staffetta maschile 4x7.5Km ai Giochi di Milano Cortina. Grazie all'ultima frazione di Federico Pellegrino l'Italia sale sul podio, alle spalle della Norvegia con Klaebo e alla Francia.

La staffetta azzurra, dall'inizio, ha creduto in una, seppur difficile, medaglia a Tesero, in val di Fiemme. I primi tre italiani hanno fatto un ottimo lavoro, tirando la volata all'ultimo frazionista Federico Pellegrino.

Il primo azzurro in gara, Davide Graz, dal primo metro ha tenuto gli azzurri in zona podio. «Siamo qui per una medaglia. Una gara di squadra, a casa, significa tantissimo. Ho fatto la mia parte e di questo sono orgoglioso», ha detto.

Anche Elia Brap sperava in un posto sul podio, ammettendo comunque che «ovviamente i norvegesi sono un altro pianeta».

«La mia frazione di skating è stata durissima», ha aggiunto Martino Carollo, che però ha fatto di tutto per non lasciare scappare i finlandesi, assicurando così a Pellegrino un'ottima posizione per l'ultima frazione, superando il finlandese e arrivando al traguardo addirittura con un discreto distacco.