Alla vigilia del lunch match del “Braglia”, Alberto Aquilani presenta una trasferta insidiosa, che il Catanzaro affronta con rispetto ma senza timori. Il tecnico giallorosso riconosce infatti il valore del Modena, una delle squadre più solide di questa prima parte di stagione: «Affrontiamo una squadra che sta mostrando pochissimi punti deboli – spiega – una squadra forte, completa, intensa, equilibrata in tutte le fasi di gioco. Una squadra da alta classifica. Sappiamo che per noi sarà una partita da affrontare con il massimo della concentrazione».

Un impegno che i calabresi affronteranno senza capitan Brighenti, squalificato. Un’assenza pesante, non solo dal punto di vista tecnico: «Per noi è un assente importante, per l’esperienza e per quello che stava dando alla squadra – sottolinea Aquilani – ma sono convinto che chi lo sostituirà farà una grande partita».

Per l’allenatore del Catanzaro, la sfida di Modena rappresenta «un ennesimo step, un ennesimo esame» in un percorso che la sua squadra vuole continuare a portare avanti con costanza e crescita. «Siamo consapevoli di affrontare una squadra forte e strutturata – aggiunge – ma anche noi siamo una squadra forte. Con la nostra umiltà dobbiamo andare a Modena e fare la nostra partita, cercando di essere più maturi, di riconoscere i momenti e disputare una gara seria, come sempre».