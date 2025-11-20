Un percorso non complicatissimo viste le diverse combinazioni possibili alla vigilia con compagini sicuramente più forti sulla carta. La prima partita verrà disputata in Italia mentre la finale si disputerà o a Cardiff o a Sarajevo. Tutti gli accoppiamenti
La tensione torna a farsi sentire in casa Italia: dopo aver concluso al secondo posto nel Gruppo I, dietro la Norvegia, e non aver centrato la qualificazione diretta, la Nazionale dovrà affrontare i playoff europei della Fifa World Cup 2026. Poco fa si è tenuto il sorteggio a Zurigo e gli Azzurri affronteranno nel primo turno l’Irlanda del Nord, poi nel match decisivo dovrà vedersela contro la vincente tra Galles e Bosnia Erzegovina. La prima partita verrà disputata in Italia mentre la finale si disputerà o a Cardiff o a Sarajevo.
Playoff Mondiali 2026: il quadro completo
PATH A
Semifinale: Italia-Irlanda del Nord
Semifinale: Galles-Bosnia
PATH B
Semifinale: Ucraina-Svezia
Semifinale: Polonia-Albania
PATH C
Semifinale: Turchia-Romania
Semifinale: Slovacchia-Kosovo
PATH D
Semifinale: Danimarca-Macedonia del Nord
Semifinale: Repubblica Ceca-Irlanda
Il sorteggio interzona
Prima del sorteggio per i playoff dell'Europa, si parte con quello interzona:
Path 1: Congo in finale
Path 2: Iraq in finale
Semifinali Path 1: Nuova Caledonia-Giamaica
Semifinali Path 2: Bolivia-Suriname