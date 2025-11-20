La tensione torna a farsi sentire in casa Italia: dopo aver concluso al secondo posto nel Gruppo I, dietro la Norvegia, e non aver centrato la qualificazione diretta, la Nazionale dovrà affrontare i playoff europei della Fifa World Cup 2026. Poco fa si è tenuto il sorteggio a Zurigo e gli Azzurri affronteranno nel primo turno l’Irlanda del Nord, poi nel match decisivo dovrà vedersela contro la vincente tra Galles e Bosnia Erzegovina. La prima partita verrà disputata in Italia mentre la finale si disputerà o a Cardiff o a Sarajevo.

Playoff Mondiali 2026: il quadro completo

PATH A

Semifinale: Italia-Irlanda del Nord

Semifinale: Galles-Bosnia

PATH B

Semifinale: Ucraina-Svezia

Semifinale: Polonia-Albania

PATH C

Semifinale: Turchia-Romania

Semifinale: Slovacchia-Kosovo

PATH D

Semifinale: Danimarca-Macedonia del Nord

Semifinale: Repubblica Ceca-Irlanda

Il sorteggio interzona

Prima del sorteggio per i playoff dell'Europa, si parte con quello interzona:

Path 1: Congo in finale

Path 2: Iraq in finale

Semifinali Path 1: Nuova Caledonia-Giamaica

Semifinali Path 2: Bolivia-Suriname