Si è spento oggi pomeriggio a 90 anni Sergio Campana, figura centrale del calcio italiano, prima come attaccante e poi come storico presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, da lui fondata nel 1968.

Nato il 1° agosto 1935, Campana, da calciatore, ha vestito le maglie di Vicenza e Bologna, segnando oltre 40 gol in carriera. Laureato in giurisprudenza, fu il primo a battersi per i diritti dei calciatori in un'epoca in cui non erano tutelati. Rimase alla guida dell'AIC per 43 anni, fino al 2011, diventando una voce autorevole nel panorama sportivo nazionale.