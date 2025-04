«Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, recependo le indicazioni contenute nel DPCM odierno, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile, nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco, rinnovando altresì l’invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice». È quanto si legge in una nota diffusa dal Coni Calabria.

«Il Presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti, rilancia l'appello del Presidente Malagò e invita tutti i Comitati Regionali calabresi ad accogliere questo invito nel rispetto di una figura che merita di essere salutata dal mondo intero».