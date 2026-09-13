Il delegato C.O.N.I. Catanzaro dott. Giuseppe Pipicelli si complimenta con il pilota lametino Claudio Gullo per il prestigioso titolo mondiale appena conquistato nel Campionato del Mondo uim offshore endurance 2026. Il palmares di Claudio è impressionante in quanto è stato già due volte primatista mondiale di motonautica, pluricampione italiano di speed down, karting ed automobilismo, plurimedagliato CONI al valore Atletico (1 oro e 2 Bronzi) in 3 specialità diverse, nominato dal consiglio regionale della Calabria “Leggenda dello Sport Calabrese nel Mondo nel 2024”. Attualmente è il pilota Calabrese più titolato al Mondo nella storia del motorismo ed è il primo pilota Calabrese in Assoluto a laurearsi Campione del Mondo fra tutte le specialità della storia del motorsport esistenti. A lui e alla sua famiglia che lo segue con dedizione e passione vanno i complimenti del C.O.N.I. Point Catanzaro.