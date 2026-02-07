L’irrobustito Crotone di Emilio Longo tenta di centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato ricevendo allo Scida l’Atalanta Under 23 di Bocchetti che non vuole precipitare nelle zone caldissime, oggi è solo due punti sopra la zona play out. Tra gli squali Maggio fa compagnia ai nuovi in panca con la conferma dell’11 che ha fatto bene a Siracusa, nei giovani bergamaschi Cortinovis ed Obric giocano al posto di Pounga e Navarro rispetto ai titolari della pirotecnica sconfitta per 3 a 4 contro il Benevento in casa.

Primo Tempo: Sandri ci prova da fuori dopo nemmeno un minuto a confermare che la gara è aperta, l’Atalanta pressa alto e palleggia lasciando comunque le maglie larghe, avendo Misitano come centro boa mobile ed abile tecnicamente.

Così nei primi 15 minuti la gara è veloce anche se latitano i veri e propri tiri in porta con Zunno che viene contrato da Vismara in uscita su un ottimo uno due con Gomez, così come è un fraseggio che porta l’Atalanta in goal anche se in evidente fuorigioco. La gara prosegue con lo stesso leitmotiv fino alla mezz’ora, anche se il Crotone prova di più a contro offendere che attendere. Proprio al 31’ infatti arriva la prima azione prolungata con più probabilità (prima a Zunno e poi a Piovanello) che, anche se murati dalla difesa ospite, lasciano un segno di capacità offensiva del Crotone, se sorretta da coraggio e voglia di spremere energie.

Al 35’ l’occasionissima arriva però in ripartenza con Zunno fermato in corsa verso Vismara, Striamo assegna subito il calcio di rigore; con la verifica all’FVS Striamo cambia quasi tutto, esponendo il giallo a Comi autore del fallo assegnando però un calcio di punizione fuori area. Sandri la tocca per Gomez che dopo una deviazione scheggia la traversa. Sull’angolo mischia pericolosa che conferma la voglia dei padroni di casa di ottimizzare il tanto di buono fatto sin ora. Anche se è Cortinovis al termine dei due minuti di recupero ad avre la palla buona per portare in vantaggio i suoi, pestando un po il tiro su cui Merelli si fa trovare pronto.

Secondo Tempo: Longo chiama Maggio per Piovanello con Bocchetti che inserisce l’ex Guerini per Comi, passando a 4 dietro; e la frazione inizia come la prima con ribaltamenti di fronte e tiri, improbabili, da fuori. Al 54’ al secondo angolo consecutivo prima Vinicius poi Cocetta vengono ribattuti. Il Crotone trona a voler spingere in forcing. Entra anche Pounga (altro 2006) per Panada. Dopo l’ora di gioco, gli orobici decidono proprio di abbassarsi e attendere l’occasione, ora il Crotone fa fatica ad avvicinarsi all’area avversaria. Così Longo fa entrare Meli per Sandri. Bocchetti segue con Vavassori per Misitano, sempre con il Crotone che cerca il pertugio giusto anche con la carta Energe per Zunno. Verso fine gara la gara si fa anche più sporca con gli ospiti che hanno agio a far contare la fisicità. Longo utilizza l’ultimo slot rinunciando ad un cambio con Musso che sostituisce Gomez e la palla va rossoblù va a cercare Energe e, ora, soprattutto Maggio, ma a 5 dal termine ancora palle giocabili a centro area, non pervenute. Bocchetti imita Longo e mette, nell’ultimo slot, solo il quarto cambio Mencaraglia per Cortinovis.

Allo scoccare dei cinque di recupero è evidente la volontà dei padroni di casa che però non riescono a trovare il pertugio fino all’entrata scomposta su Groppelli in area che induce Striamo a decretare rigore: alla chiamata all’FVS di Bocchetti, l’arbitro conferma. Musso prende il pallone e si estranea della bagarre tra Pounda e Novella entrambi ammoniti. Il nuovo acquisto con la maglia numero 10 di destro calcia forte alla destra di Vismara decidendo una gara davvero combattuta ma che meritatamente il Crotone fa sua.

Crotone 1 Atalanta U23 0; Musso (KR) al 93’ su rigore

CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella, Di Pasquale, Cocetta, Groppelli; Gallo, Vinicius, Sandri (dal 67’ Meli); Piovanello (dal 46’ Maggio), Gomez (dall’83’ Musso), Zunno (Energe dal 71’. All.: Longo.

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara, Berto, Obric, Comi (dal 46’ Guerini), Bergonzi; Panada (dal 60’ Pounga), Levak, Ghislandi; Cortinovis (dall’86’ Mencaraglia), Cassa; Misitano (dal 70’ Vavassori). All.: Bocchetti.

Ha diretto la gara il Sig. Striamo; ammoniti: Gomez (KR) al 24’; Comi(AT) al 37’; Pounga (AT) al 93’; Novella (KR) al 93’; Obric (AT) al 95’