Il sogno di vedere un'unica grande realtà calcistica capace di rappresentare l'intero territorio della Locride, superando storiche rivalità e campanilismi, si è spento sul più bello. Il progetto dell'Associazione Comprensorio Locri 1909, annunciato con grande enfasi soltanto poche settimane fa, è ufficialmente naufragato prima ancora di poter muovere i primi passi sul campo.

A darne l'annuncio, con un'amara nota diffusa sui propri canali sociali, è stata la dirigenza dell'Asd Ardore. Una doccia fredda per i tifosi e per tutti gli appassionati del pallone locale, giunta al termine di giornate frenetiche che avrebbero dovuto sancire la nascita del nuovo sodalizio comprensoriale. Per permettere la riuscita dell'operazione, l'Asd Ardore aveva compiuto un gesto d'apertura decisiva: la società aveva infatti messo a disposizione il proprio titolo sportivo, completando regolarmente l'iter burocratico per il cambio di denominazione.

Tuttavia, proprio nello snodo decisivo e nell'ultimo giorno utile per formalizzare gli adempimenti, è arrivato il colpo di scena. Alcuni dei rappresentanti delle realtà coinvolte che avevano garantito la propria adesione hanno deciso di fare un passo indietro. Una scelta che ha di fatto tagliato le gambe all'iniziativa, facendo venire meno quell'unità d'intenti e quella visione comune indispensabili per sostenere un progetto di racconto portata. Oltre al danno dell'opportunità sfumata, per la piazza amaranto si è consumata una vera e propria beffa.

Le tempistiche stringenti ei passaggi amministrativi già formalizzati per il cambio di nome hanno reso oggettivamente impossibile iscrivere la squadra al prossimo campionato anche con la vecchia denominazione di Asd Ardore.