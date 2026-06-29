Si è conclusa all’Arena Beach del Lido La Vela la fase regionale del campionato organizzato dalla LND Calabria e dalla Figc. Successo per la manifestazione che ha richiamato atleti, dirigenti e appassionati. I rossoblù conquistano il titolo maschile e staccano il pass per le finali nazionali

Si è chiusa con una giornata di grande sport la fase regionale del campionato di Serie B di beach soccer, che per due settimane ha trasformato la spiaggia di Nocera Marina in uno dei principali punti di riferimento della disciplina in Calabria. L’Arena Beach del Lido La Vela ha ospitato le semifinali e le finali regionali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Calabria e dalla Figc Calabria, richiamando sul litorale tirrenico atleti, dirigenti federali e numerosi appassionati.

L’ultimo atto della manifestazione ha regalato spettacolo sulla sabbia con le due finali regionali. Nel torneo femminile la Rosarnese ha superato la Reggina, conquistando il titolo regionale al termine di una sfida intensa e combattuta. Nel tabellone maschile, invece, è stato il Crotone ad avere la meglio sull’Amantea, laureandosi campione regionale e ottenendo così la qualificazione alle fasi nazionali della Serie B, dove rappresenterà la Calabria.

Per Nocera Terinese si è trattato di un’importante vetrina sportiva e promozionale. La manifestazione ha confermato la capacità del territorio di ospitare eventi di rilievo, valorizzando una delle spiagge più suggestive della costa tirrenica e offrendo un’occasione di promozione turistica attraverso lo sport.

A sottolineare il prestigio dell’evento è stata anche la presenza dei vertici federali, a partire dal presidente regionale della Figc Calabria, Saverio Mirarchi, e dal responsabile Beach Soccer Area Sud, Salvatore D’Augello, insieme ai rappresentanti della Lega Nazionale Dilettanti, che hanno seguito da vicino le gare e la cerimonia di premiazione.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Amministrazione comunale di Nocera Terinese, che ha ringraziato la Lega Nazionale Dilettanti e la Figc Calabria per aver scelto il territorio quale sede della fase conclusiva del campionato regionale, evidenziando come iniziative di questo livello rappresentino un’importante opportunità di crescita e di valorizzazione dell’intero comprensorio.

Un ringraziamento è stato rivolto alla famiglia Mammola, titolare del Lido La Vela, che con il suo impegno organizzativo hanno contribuito alla riuscita dell’evento, mettendo a disposizione una struttura che si è dimostrata all’altezza di ospitare una competizione regionale di alto livello.

La conclusione delle finali regionali certifica così il successo di una manifestazione che, per due settimane, ha animato il litorale nocerese, confermando il beach soccer come una disciplina sempre più seguita e Nocera Terinese come una location capace di coniugare sport, turismo e promozione del territorio.