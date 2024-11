Un Cosenza gagliardo e coraggioso se la gioca al Barbera di fronte a un più quotato Palermo e accarezza il sogno di strappare i tre punti dalla trasferta in Sicilia, sogno stroncato dal pari di Di Mariano. Resta quanto di buono fatto vedere dai rossoblù, capaci di tenere testa a una formazione accreditata da tutti come fra le favorite alla promozione diretta. La penalizzazione maturata in settimana non ha scalfito l'orgoglio di Camporese e compagni che hanno tenuto testa, così come avvenuto con la Cremonese e con lo Spezia, a formazioni che sulla carta sono più quotate.

Sankoh dall’inizio

Tra i Lupi alla lettura delle formazioni spiccano due nomi. Il primo è di Hristov: gioca al posto di Venturi. Il secondo è di Sankoh. Dopo l’errore clamoroso contro lo Spezia, il tecnico dei Lupi gli dà subito la possibilità di rifarsi al fianco di Fumagalli. Per il resto, in mediana ci sono Florenzi e Charlys. Dionisi ha l’imbarazzo della scelta e si presenta con il tridente (che si rivelerà con le polveri bagnate) composto da Insigne, Brunori e Di Francesco.

Al 4’ subito chiamato alla grande parata Micai. Ranocchia riceve da fallo laterale e calcia, il portiere rossoblu manda in corner dopo che il fantasista rosanero ha goduto di eccessiva libertà. I Lupi però non sono intimoriti dai 25mila del Barbera e propongono calcio. Grazie alla consueta pressione alta, arrivano al tiro con D’Orazio (16’). Il Palermo alza i giri con Gomes, aumenta il ritmo e trova due occasioni in trenta secondi al 21’. Prima un colpo di testa su corner salvato sulla linea da Sankoh e poi un tiro di Di Francesco respinto da Micai.

La sblocca il “Puma”

La partita è viva e il Cosenza al 33’ prende un palo. Ciervo apre tutto per D’Orazio che mette in mezzo, arriva Fumagalli che scheggia il legno alla destra di Desplanches. Dall’altra il Palermo sfonda a sinistra e Di Francesco serve a Blin un pallone arretrato. Il destro è potente, ma ancora Micai chiude la sua porta e salva i rossoblù. E’ evidente che da lì a qualche momento sarebbe arrivato un gol. Lo segnano i Lupi al 40’, confezionando il vantaggio con due attori principali del team di Alvini. Ciervo crossa, Fumagalli stoppa e tira sotto l’incrocio: 1-0. E’ il punteggio con cui si va negli spogliatoi, anche perché Brunori si mangia il pari nel recupero.

Il pari di Di Mariano

Ancora Brunori ad inizio ripresa trova il varco giusto, ma trova anche Micai che devia in angolo il mancino sporco del capitano rosanero. I siciliani si sbilanciano e lasciano ampi spazi per le ripartenze. Su una di queste rischiano di capitolare nuovamente. Florenzi, avanzato sulla trequarti con Kouan in mediana, calcia dal limite dopo un ottimo movimento di Sankoh: una deviazione fa sibilare la sfera di cuoio a pochi centimetri dal montante. Al 31’ Mazzocchi, appena entrato, è decisivo con un salvataggio sulla linea sul tiro a botta sicura di Segre dopo un’uscita rivedibile di Micai.

E’ il preludio al pari che arriva al 35’. Il Palermo sfonda a sinistra dove D’Orazio si perde Henry che mette dentro per Di Mariano, Hristov è in ritardo e l’ex Lecce segna l’1-1. In pieno recupero il bulgaro ne combina un’altra, ma Insigne calcia alle stelle graziando gli ospiti. Sarebbe stata una punizione troppo dura.

Il tabellino di Palermo-Cosenza

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Ceccaroni, Nikolaou, Lund (1′ st Pierozzi); Blin (24′ st Segre), Gomes, Ranocchia (16′ st Vasic); Insigne, Brunori (16′ st Henry), Di Francesco (33′ st Di Mariano). A disp. : Sirigu, Nespola, Nedelcearu, Buttaro, Peda, Le Douaron. All. : Dionisi

COSENZA (3-4-1-2): Micai; Hristov, Camporese, Caporale; Ciervo, Charlys (1′ st Kourfalidis), Florenzi (16′ st Josè Mauri), D’Orazio (44′ st Strizzolo); Kouan; Fumagalli (16′ st Rizzo Pinna), Sankoh (30′ st Mazzocchi). A disp. : Baldi, Vettorel, Dalle Mura, Venturi, Ricci, Cimino, Martino, Ricciardi. All. : Alvini

ARBITRO: Massimi di Termoli

MARCATORI: 40 pt Fumagalli (C), 35′ st Di Mariano (P)

NOTE: Spettatori 25. 787 di cui 77 ospiti. Espulsi: -. Ammoniti: Florenzi (C), Hristov (C), Diakité (P), Kourfalidis (C), Jose Mauri (C). Angoli: 11-5 per il Palermo. Recupero: 3′ pt – 7′