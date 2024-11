VIDEO | Il giocatore, nelle sue prime parole da rossoblu, ha commentato: «Un onore per me giocare in serie A»

Il Crotone, dopo l'ingaggio in prestito del difensore Lisandro Magallan dall'Ajax, ha acquistato a titolo definitivo dalla Stella Rossa Belgrado il centrocampista Milos Vulic. Il calciatore serbo di 24 anni è cresciuto nelle giovanili del Napredak Krusevac, squadra con la quale ha esordito tra i professionisti a soli 16 anni.



Passato nel gennaio 2019 alla Stella Rossa, Vulic ha vinto per due volte consecutive la Superliga serba e nella scorsa stagione ha anche disputato la Champions League con la squadra di Belgrado realizzando una rete contro l'Olympiakos. Il calciatore ha sottoscritto, alla presenza del Dg Raffaele Vrenna, un contratto triennale con scadenza al 30 giugno 2023.

«Sono molto contento ed è un grande onore per me giocare in serie A, perché sono molto ambizioso e darò il massimo per aiutare il Crotone a raggiungere i suoi obiettivi», ha detto il calciatore. Ai tifosi rossoblù ha confermato il suo impegno: «Posso dire che farò del mio meglio per questa maglia e lotterò dalla prima fino all’ultima gara».