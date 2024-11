Il sogno di Massimo Spinella a Parigi continua! Il tiratore di Reggio Calabria, che compirà 25 anni il prossimo 8 agosto, alla prima qualificazione olimpica della sua carriera ha conquistato la finale nella pistola automatica da 25 metri.

Gara impeccabile per il tiratore di Reggio Calabria che domani, alle 9.30, sarà in campo per la conquista di una medaglia alle Olimpiadi. Spinella ha concluso le due fasi di qualificazione con i punteggi di 294 e 586. In testa il cinese Y.Li (588), secondo il connazionale Whang Xnje (587), al terzo posto l'ucraino Korostylov (587). Quarto il coreano Y.Cho (586). Eliminato l'altro italiano Riccardo Mazzetti, dodicesimo al termine delle qualificazioni.