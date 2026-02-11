Cortina d’Ampezzo, 11 feb – L’Italia centra il bis nello slittino alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, conquistando l’oro sia nel doppio femminile sia in quello maschile. Nel doppio femminile, Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto la medaglia d’oro davanti alle tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina e alle austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp, regalando all’Italia il terzo oro ai Giochi.

Successo anche nel doppio maschile per Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, che con una seconda run perfetta hanno ribaltato la classifica dopo il terzo posto nella prima manche. Partiti con il pettorale n. 8, gli altoatesini avevano chiuso la prima discesa a soli 17 millesimi dai leader provvisori, gli statunitensi Marcus Müller e Ansel Haugsjaa, detentori del record del tracciato. Secondi provvisori erano gli austriaci Thomas Steu e Wolfgang Kindl, distanti appena 3 millesimi. Alle spalle degli azzurri, argento e bronzo sono andati agli equipaggi tedeschi Eggert/Müller e Wendl/Arlt, mentre il secondo sled italiano di Ivan Nagler e Fabian Malleier ha chiuso settimo.

Con questo successo, l’Italia centra la quarta medaglia d’oro ai Giochi