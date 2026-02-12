È ancora Francesca Lollobrigida la regina del ghiaccio olimpico. La campionessa azzurra conquista la medaglia d’oro nei 5000 metri del pattinaggio di velocità e firma una straordinaria doppietta ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo il trionfo nei 3000.

L’atleta laziale si impone al termine di una gara tiratissima, vincendo per un solo decimo di secondo e confermandosi punto di riferimento dello speed skating mondiale. Una prova di forza, gestione e carattere che la consacra definitivamente tra le grandi protagoniste dell’Olimpiade di casa.

Per Lollobrigida si arricchisce così un palmares da record: ai Giochi olimpici può ora vantare due ori, un argento e un bronzo in carriera. E a Milano Cortina il suo programma non è ancora concluso: all’orizzonte c’è la mass start, ultima occasione per ampliare ulteriormente il bottino.

Nella stessa giornata è arrivato anche l’oro di Federica Brignone nel superG femminile sull’Olympia delle Tofane.