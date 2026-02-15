Lara Della Mea chiude al quarto posto con una strepitosa rimonta nella seconda manche. Sofia Goggia, terza a metà gara, chiude decima
epa12741968 Federica Brignone of Italy competes in the Women's Giant Slalom of the Alpine Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, Tofane ski centre in Cortina d'Ampezzo, Italy, 15 February 2026. EPA/DANIEL DAL ZENNARO
Federica Brignone medaglia d'oro nel Gigante femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'azzurra, dopo il trionfo nel SuperG, oggi 15 febbraio concede il bis con un'altra vittoria strepitosa. Brignone domina la gara nella prima manche e porta a termine la missione nella seconda frazione.
Brignone chiude in 2'13''50 precedendo la svedese Sara Hector e la norvegese Thea Louise Stjernesund, appaiate con il crono di 2'14''12. L'azzurra Lara Della Mea chiude al quarto posto con una strepitosa rimonta nella seconda manche. Sofia Goggia, terza a metà gara, chiude decima. Asja Zenere è quattordicesima.
Le medaglie italiane ai Giochi diventano 20: in mattinata nello sci di fondo gli azzurri conquistano il bronzo nella staffetta 4x7,5 km uomini.