L’Italia conquista la medaglia d’oro nel doppio femminile dello slittino alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La vittoria è andata ad Andrea Voetter e Marion Oberhofer, che hanno preceduto le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, seconde, e le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp, terze. Si tratta del terzo oro azzurro ai Giochi, arrivato nel quinto giorno di competizioni.

Delusione invece nel SuperG maschile a Bormio: Giovanni Franzoni ha chiuso al sesto posto, mentre Dominik Paris è caduto durante la discesa.

A Cortina, nel frattempo, è arrivato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che seguirà anche il SuperG femminile in programma domani alle 11,30. Mattarella resterà nella località ampezzana fino al pomeriggio di giovedì e visiterà Casa Italia e il villaggio degli atleti.