Il “Divin Codino” ha battuto il calcio d’inizio e Totti ha illuminato la partita con giocate di classe. Il match, deciso agli shoot-out, ha visto reti di Perrotta, Bianchi, Di Michele e Trezeguet. Il sindaco Falcomatà: «Ventimila cuori che battono al Granillo come non accadeva da tempo»

Ieri sera lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria ha ospitato l’undicesimo raduno di Operazione Nostalgia, l’evento che unisce gli appassionati di calcio italiano attraverso il richiamo delle vecchie glorie della Serie A. Circa 20mila spettatori hanno gremito gli spalti, assistendo a uno spettacolo che ha unito emozione, ricordi e grande calcio.

A rendere la serata memorabile sono stati soprattutto due numeri 10 d’eccellenza, Francesco Totti e Roberto Baggio. Il “Divin Codino”, accolto da un boato al momento dell’annuncio dello speaker, ha poi toccato il primo pallone per il simbolico calcio d’inizio, mentre Totti ha incantato il pubblico con giocate di classe e assist decisivi.

Sul terreno di gioco del Granillo si sono alternati 42 ex campioni della Serie A, tra cui grandi calabresi come Stefano Fiore, Simone Perrotta, Mark Iuliano, Giuseppe Pancaro e l’ex capitano della Reggina, Ciccio Cozza. Altri nomi di spicco presenti sono stati Di Livio, Pizzarro, Amoruso, Di Michele, Vargas, Camoranesi, Aldair e David Trezeguet, oltre a due sorprese, annunciate a pochi minuti dall’inizio del match, come Vincenzo Iaquinta ed Emiliano Bonazzoli.

Il match, disputato tra le squadre Striker (maglia bianca) e Footix (maglia nera), si è chiuso sul 2- 2 dopo una gara combattuta e a tratti anche spettacolare. Simone Perrotta, grazie a un perfetto assist di Totti, ha sbloccato il punteggio nel primo tempo, seguito dal raddoppio dell’ex attaccante amaranto Rolando Bianchi, ancora servito dall’ex capitano della Roma. La squadra nera ha risposto con le reti di un altro ex Reggina, David Di Michele, e il pareggio del francese, ed ex Juventus David Trezeguet, rendendo necessari gli shoot-out per decretare il vincitore.

Protagonista della lotteria finale è stato Massimo Taibi, ex portiere di Reggina, Milan e Manchester United, che ha neutralizzato un tentativo di cucchiaio di Totti. Alla fine, grazie a Cozza e Di Michele, i Footix si sono aggiudicati la vittoria tra l’entusiasmo del pubblico.

Nel corso della manifestazione non sono mancati i momenti di celebrazione e ricordo, come l’omaggio di tutto lo stadio al compianto Toto Schillaci. All’iniziativa presente anche il presidente Fifa Gianni Infantino, sceso in campo prima del fischio iniziale, mentre Andrea Bini, ideatore di Operazione Nostalgia, ha ricevuto un riconoscimento dal Comune di Reggio Calabria tra il primo e il secondo tempo della partita

Le parole del sindaco Falcomatà

«Ventimila cuori che battono al Granillo come non accadeva da tempo, Operazione Nostalgia, ma con uno sguardo rivolto al futuro… .- ha scritto il sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà sui suoi canali social – . Grazie presidente Infantino, grazie a tutti i campioni che sono scesi in campo, grazie all’organizzazione, grazie Reggio! Ps: Finalmente dopo venticinque anni sono riuscito a chiederglielo: “Roby, ma tu a Gallina c’eri andato davvero?”»