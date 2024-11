Massimiliano Alvini, allenatore del Cosenza, ha parlato nella sala stampa del “Renzo Barbera” al termine del pareggio per 1-1 tra il Palermo ed i rossoblù. Ecco le sue parole

Le dichiarazioni di Alvini

«La penalizzazione non ha cambiato il Cosenza. Un punto prezioso? Alla fine della partita il risultato è giusto, ma lasciamo due punti perché potevamo portarla a casa. Prendiamo gol con la difesa schierata - dice il tecnico dei rossoblù - , un particolare che possiamo e dobbiamo migliorare; quello ci complica la partita. E il Palermo può vincere se Insigne non calcia alto. Oggi abbiamo messo in campo una prestazione positiva, di grande sacrificio e voglia di poter essere protagonisti dentro la partita. A un certo punto potevamo gestire meglio e fare più male con il possesso. Alla fine ho messo due punte e poi la squadra è tornata a fare la partita. A volte si possono vincere gare più sporche, fa parte del calcio». Leggi l'articolo completo su Cosenza Channel