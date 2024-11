Non vuole assolutamente mollare sul più bello il Cosenza che contro il Messina cerca la qualificazione alla finel-six scudetto.

Due giornate al termine. Due finali da disputare. Dopo lo scivolone di Bologna, il Città di Cosenza ha ancora due possibilità per non perdere l’appuntamento più importante dell’anno: quello con la final six scudetto. Si parte dal Messina, seconda forza del campionato. Ultima gara interna della stagione. Contro le peloritane vietato perdere. Una prova di maturità per il setterosa cosentino guidato da coach Capanna.



Servirà carattere, determinazione, tenacia, elementi mancati nella precedente gara che serviranno per mantenere o aumentare il distacco sul Catania.



A fare la differenza con la compagine siciliana, sarà proprio l’obiettivo delle calabresi: la qualificazione ai play off. Le siciliane, aritmeticamente seconde e quindi già qualificate, proiettate verso la lotta al titolo, cercheranno il riscatto dopo la sconfitta contro la capolista Padova.



Dunque una gara complicata si prospetta per le cosentine. L’ultima gara davanti al pubblico di Cosenza, prima di chiudere la regular season a Rapallo.



All’andata furono le peloritane ad imporsi per 14-9. Un risultato che il setterosa di coach Capanna non può assolutamente permettersi.

Le due compagini entreranno in vasca venerdì alle 19:15.