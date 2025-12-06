Oggi pomeriggio, alle ore 14:00, la piscina di Campagnano, a Cosenza, sarà teatro di uno degli appuntamenti più attesi della stagione valido per la nona giornata di Serie A1. La Smile Cosenza Pallanuoto affronta la blasonata Ekipe Orizzonte Catania, formazione tra le più forti del panorama nazionale.

Per le rossoblù si tratta di una partita ad altissima intensità, non solo per il valore dell’avversario, ma anche per il traguardo che la squadra di Capanna vuole centrare, ovvero il 13° risultato utile consecutivo, segnale di continuità e maturità tecnica.

Le cosentine arrivano al match con entusiasmo e fiducia, compatte, determinate e con una crescita evidente sotto il profilo tecnico e caratteriale. Durante la stagione hanno dimostrato lucidità nei momenti decisivi e una reazione pronta di fronte alle difficoltà, qualità che saranno decisive contro Catania.

Nelle scorse ore la società ha lanciato un appello ai tifosi: riempire la tribuna e sostenere le proprie campionesse. Finora il pubblico di Campagnano si è dimostrato caloroso e costante, ma per questa sfida servirà una spinta in più. «È fondamentale la presenza di tutti – sottolinea il club –. Le ragazze stanno dando tutto, e ora più che mai hanno bisogno del calore della loro gente. Venite in massa e facciamo sentire forte il nostro grido: Forza Cosenza!»