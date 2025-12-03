Impresa straordinaria per la Smile Cosenza Pallanuoto femminile, che continua la sua marcia trionfale nel campionato. Le ragazze guidate da mister Occhione hanno centrato la dodicesima vittoria consecutiva, imponendosi in trasferta contro il Bogliasco con il punteggio di 13 a 14. La partita, combattuta fino all’ultimo secondo, ha messo in luce la determinazione e la compattezza del gruppo cosentino, capace di reagire nei momenti più delicati e di mantenere la lucidità necessaria per portare a casa un successo prezioso. Una vittoria che conferma la squadra tra le protagoniste assolute della stagione e che rafforza la fiducia in vista dei prossimi impegni.

Al termine della gara, la società ha espresso piena soddisfazione per il risultato e per il percorso straordinario delle atlete: «Questa vittoria è la testimonianza del lavoro quotidiano, della passione e della grinta che le nostre ragazze mettono in acqua. Siamo orgogliosi di loro e di mister Occhione, che sta guidando la squadra con grande competenza e cuore. Tredici successi consecutivi non sono un caso, ma il frutto di un progetto solido e di un gruppo unito». Con questo nuovo trionfo, la Smile Cosenza consolida la propria posizione e continua a scrivere pagine importanti per la pallanuoto femminile calabrese, portando entusiasmo e orgoglio a tutta la comunità sportiva locale.