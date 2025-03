La seconda parte del campionato sta proseguendo con le tre big che mantengono fede ai propositi della vigilia. Dai giochi per il vertice esce definitivamente il Cirò, sconfitto proprio in terra napitina nell’ultimo turno

Il torneo in rosa prosegue con il quinto turno della seconda fase ad ampliare notevolmente discussioni ed evidenze. Il gruppo in testa non ha mollato la presa, quello di contenimento invece sta proseguendo il campionato guardando soprattutto alla prossima stagione.

Partendo dalla poule promozione nelle gare del sabato, il risultato più eclatante è stata la vittoria della Lory Pizzo sul Cirò per 3-0. Le napitine davanti al proprio pubblico hanno mantenuta alta la concentrazione, la vittoria nello scontro diretto consente quanto meno di sperare ancora in una possibile rimonta di classifica. Il Cirò sta ottenendo meno di quanto meritato in questi ultimi periodi, resta comunque la soddisfazione per esser rimaste imbattute per un paio di mesi nella prima fase.

Come da copione, la Todosport ha vinto sull’Arpaia mantenendo il solito canovaccio: primo “schiaffo” subito, poi rimonta e piena padronanza del match conquistato sul 3-1. Al sabato si sono registrate le vittorie del Catanzaro sul Castrovillari per 3-0, stesso risultato maturato dal Rossano sul parquet della Cidue: le bizantine vivono questa seconda fase con spensieratezza, si semina benissimo in vista del futuro.

Passando agli incontri disputati ieri pomeriggio, New Teosidos-Paola 0-3 ha certificato come la capolista non sbaglia un colpo né in casa e nemmeno in trasferta. Le tirreniche hanno superato un avversario non certo facile, la prestazione ha senza dubbio un suo peso. A proposito di ragazze che nella zona reggina danno filo da torcere, l’ultimo risultato della poule playoff va a netto favore della Diper Cinquefrondi, che ha battuto 3-0 la Gm Cosenza.

Nel secondo girone il primo match è andato in scena addirittura venerdì con i tre punti conquistati, in questo caso, dal Gioia Tauro per 3-0 sulla Silan. Una gara al giorno ed ecco il colpo di sabato del Cutro, che ha conquistato i tre punti sul parquet della Elio Sozzi per 3-1. Infine, esercizio stilistico o poco più per la Digem nel 3-0 sulla Pink Lamezia nell’ultimo incontro giocato ieri sera.